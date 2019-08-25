Элегантный минимализм: как выглядит вилла Маркл на Ибице изнутри

Недельная аренда особняка Sa Calma в поместье Vista Alegre обойдется в 108 тысяч фунтов стерлингов.

Стали известны подробности отдыха принца Гарри и Меган Маркл на Ибице, где чета отметила день рождения герцогини Сассекской.

Выяснилось, что пара арендовала виллу Sa Calma в поместье Vista Alegre с семью спальнями. Недельное прибывание в особняке обошлось им в 108 тысяч фунтов стерлингов (8 миллионов 647 тысяч рублей).

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Дизайн виллы выполнен в стиле элегантного минимализма. Особняк может похвастаться семью спальнями, гимнастическим залом, джакузи и 50-метровым бассейном. Дом расположен недалеко от живописной деревушки Es Cubells на юго-восточном побережье Ибицы.

«Sa Calma расположена не передней береговой линии с прямым выходом к морю, где постояльцы могут окунуться в лазурные воды океана. Отдыхающие также могут покататься на водных лыжах и поплавать с аквалангом», — говорится в описании объекта на сайте компании-арендодателя.

Гостям виллы предоставляются услуги обслуживающего персонала — администратора, горничных, личный водитель с джипом Range Rover и ночной охранник.

Кроме этого постояльцы могут воспользоваться услугами косметологов, массажистов, инструкторов по йоге и фитнесу, а также покататься на прогулочных яхтах, пишет Mirror.