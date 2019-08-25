Авиабоссы для шотландской поездки Кембриджей послали пустой самолет за 200 километров

Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались не по своей воле замешанными в очередную эко-шумиху.

На фоне шумихи вокруг перелетов принца Гарри и Меган Маркл на частных джетах инициатива Кейт Миддлтон и принца Уильяма воспользоваться коммерческим рейсом для перелета из Норвича (графство Норфолк) в Шотландию вызвала всеобщее одобрение «зеленых».

Однако, как выяснилось, Кембриджи оказались не такими «экологически сознательными», как многие думали, но не по своей воле.

Без ведома королевских особ в штабе компании Eastern Airways аэропорта Хамберсайд, откуда улетали Кейт и Уильям с детьми, заказали более вместительный джет Embraer 145.

Авиабоссы хотели, чтобы честь перевозить королевских особ досталась именно им, а не мелкому авиаперевозчику.

Ранее по этому маршруту должен был следовать небольшой самолет компании Loganair.

Согласно бортовым журналам, Embraer 145 с идентификационным номером EZE041P пролетел порожним 198 километров, чтобы забрать пассажиров из Норфолка в Шотландию.

Обычно эти рейсы осуществляются шотландскими региональными авиалиниями Loganair от лица компании Eastern Airways, которая является ключевым партнером Flybe.

Два «пустых» полета означают вброс в атмосферу 4,5 тонны углеродного следа. Представитель Flybe выступил с заявлением, что компания не несет ответственности за решение Eastern Airways сменить борт.

В свою очередь всю ответственность за предоставление более вместительного судна взяла на себя авиакомпания Eastern Airways, пишет Daily Mail.