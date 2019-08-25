Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

В Сети продолжают обсуждать информацию о том, что актриса Анастасия Заворотнюк якобы смертельно больна. Положил конец слухам друг актрисы и ее супруга, фигуриста Петра Чернышова, Илья Авербух. Спортсмен назвал сведения о тяжелой болезни выдумками и не соответствующими действительности.

«Пишут какие-то глупости», – цитирует Авербуха «Комсомольская правда».

Фигурист заявил, что в окружении актрисы не говорили о болезни. Илья Авербух убежден, что новости о болезни являются непроверенными слухами.

Сама актриса вчера нарушила молчание в соцсетях и пригласила своих фанатов на благотворительный вечер в яхт-клуб. Неизвестно, появится ли сама знаменитость на мероприятии, но в сообщении Анастасия Заворотнюк отметила, что является попечителем благотворительного фонда, а это значит, что актриса может посетить светский раут.

Напомним, слухи о том, что 48-летняя актриса заболела раком мозга, появились после того, как Заворотнюк перестала появляться на публике и отказалась от участия в спектакле. Знаменитость давно не видели на светских вечеринках, кроме того, Анастасия Заворотнюк не приехала на выступление своего супруга в Крым, а также перестала вести свой блог в Instagram.

Ранее представители актрисы опровергли сведения, что у звезды ситкома «Моя прекрасная няня» диагностировали онкологическое заболевание.