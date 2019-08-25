Принца Гарри потрясла неожиданная потеря друга по полярной экспедиции

Герцог Сассекский узнал об уходе инструктора по выживанию Джулса Робертса после матча по регби.

Субботний день, 24 августа закончился для принца Гарри шоком. Герцог Сассексий посетил финал переходящего Кубка по регби, где отлично провел время, однако после игры его ждало шокирующее известие о потере своего друга по полярной экспедиции Джулса Робертса.

По предварительным данным, 37-летний инструктор по выживанию свел счеты с жизнью. Потрясенный Гарри отправил семье покойного, у которого осталась жена и двухлетняя дочь, цветы и письменные соболезнования.

Джулс тренировал внука королевы для экспедиции на Южный полюс шесть лет назад в рамках благотворительной миссии для помощи раненым в боях военнослужащих.

Между Гарри и Робертсом тут же возникла дружба. Джулс учил принца управляться с нартами и выживать в суровых условиях Заполярья.

Источник из окружения Гарри рассказал, что тот «очень расстроен».

«Для него это стало настоящим шоком. Гарри и Джулс поладили друг с другом как только встретились. Джулс помогал принцу тренироваться для полярной экспедиции. Гарри даже провел 24 часа в промышленном холодильнике, чтобы подготовиться», — цитирует источник Mirror.