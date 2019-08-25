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Принц Гарри «сделал день» юного спортсмена на матче по регби

Герцог Сассекский посетил спортивное мероприятие без Меган Маркл.

Принц Гарри «сделал день» юного спортсмена на матче по регби
Принц Гарри расторгал фанатов трогательным жестом на матче по регби. Фото: Global Look Press

Принц Гарри отложил поездку в королевскую резиденцию в Шотландии Балморал, чтобы присутствовать на финале переходящего Кубка по регби, который прошел в минувшую субботу, 24 августа.

Герцог Сассекский появился перед игрой на поле с сияющей улыбкой, чтобы поприветствовать команды и пожать спортсменам руки. Во время представления один из спортивных чиновников загородил юного игрока от Гарри, встав прямо перед ним.

Принц Гарри на матче по регби. Фото.
Принц Гарри растрогал фанатов трогательным жестом на матче по регби. Скриншот: twitter.com/cherylmckeegan

Однако герцог заметил это и, перед тем как продолжить пожимать руки остальным участникам матча, поговорил тет-а-тет с пришедшим в восторг мальчишкой.

Принц Гарри на матче по регби. Фото.
Принц Гарри растрогал фанатов трогательным жестом на матче по регби. Скриншот: twitter.com/cherylmckeegan
Принц Гарри на матче по регби. Фото.
Принц Гарри растрогал фанатов трогательным жестом на матче по регби. Скриншот: twitter.com/cherylmckeegan

 

Принц Гарри на матче по регби. Фото.
Принц Гарри растрогал фанатов трогательным жестом на матче по регби. Скриншот: twitter.com/cherylmckeegan
Принц Гарри на матче по регби. Фото.
Принц Гарри растрогал фанатов трогательным жестом на матче по регби. Скриншот: twitter.com/cherylmckeegan
Принц Гарри на матче по регби. Фото.
Принц Гарри растрогал фанатов трогательным жестом на матче по регби. Скриншот: twitter.com/cherylmckeegan

Шерил Маккиган у себя в Twitter разместила видео, где внук королевы «сделал день» юному игроку. «Приятно видеть, что принц Гарри не забывает о маленьких людях в то время, как это делают другие», — написала она.

Принц пожал руки игрокам обеих команд перед тем, как они стоя исполнили государственный гимн.

Гарри приехал на матч без Меган Маркл. Это было его первое появление на публике с 25 июля.

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Принц Гарри «сделал день» юного спортсмена на матче по регби
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