Внучка Олега Стриженова поведала о смертельном диагнозе сына

Внучка популярного актера Олега Стриженова Александра Холошина сообщила фолловерам в Instagram, что у ее сына медики обнаружили страшное заболевание – адреногенитальный синдром, требующий лечения гормонами. По словам многодетной матери, чтобы жить полной жизнью, ребенок должен принимать медикаменты несколько раз в день в одно и то же время.

Внучка Олега Стриженова рассказала, что эта болезнь сопровождается неприятными симптомами – рвотой и понижением давления, поэтому ее сын должен все время находиться под пристальным вниманием взрослых, чтобы те, в случае приступа, могли оказать ему своевременную помощь.

«Рвота фонтаном, резкое понижение давления, учащение сердцебиения – ребенок просто не справляется с такой нагрузкой на организм и, как итог, теряет сознание», – рассказала Александра Холошина в соцсети.

Внучка Олега Стриженова поведала, что они долго не могли найти подходящего врача, а когда познакомились с хорошим специалистом, то узнали, что это заболевание является генетическим.

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По словам Александры Холошиной, ни у кого в семье подобной болезни нет. Женщина рассказала, что врач вселил в них надежду. Медики считают, что при правильном лечении у ребенка есть шанс на долгую и счастливую жизнь.

Напомним, 32-летняя внучка Олега Стриженова родила пятерых детей, но воспитывает только трех малышей. Двойняшек женщина вынашивала, будучи суррогатной матерью. Однако пара, которая собиралась усыновить детей, в последний момент от них отказалась. Хорошилова приняла решение отдать новорожденных в дом малютки.