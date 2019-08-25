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Мамонов после инфаркта попросил привезти в больницу диски с проповедями

Медики оценивают его состояние как стабильное.

Мамонов после инфаркта попросил привезти в больницу диски с проповедями
Петр Мамонов Фото: globallookpress.com

Супруга актера Петра Мамонова рассказала о его самочувствии. Накануне музыканта госпитализировали в больницу с инфарктом миокарда. Врачи оценивают его состояние как стабильное. По словам жены звезды картины «Остров», Петр чувствует себя лучше. Он стал выглядеть свежее и без проблем разговаривает, пишет РИА «Новости».

«Губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький. Послал меня опять в Верею за 140 километров, чтоб я ему диски привезла с проповедью», — отметила Ольга Мамонова.

Ранее в блоге Петра появилось сообщение, что из-за резкого ухудшения здоровья ему пришлось отменить выступления, которые были запланированы на ближайшее время. Пока супруга артиста затрудняется ответить, когда и как музыкант вернется на сцену.

От спектакля под названием «Как я читал святого Исаака Сирина», над которым работал Петр Мамонов, вероятно, придется отказаться. Ольга опасается, что постановку артист «физически не потянет».

«Будем творческие встречи организовывать для тех, кому интересно услышать про опыт такого артиста», — добавила Мамонова.

По признанию супруги музыканта, произошедшее стало большой неожиданностью. При этом для нее совсем не странно, что дало сбой именно сердце.

«Он своим сердцем, правда, за все переживает», — высказалась Ольга.

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госпитализация звездыинфарктПетр Мамоновсостояние здоровья

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Мамонов после инфаркта попросил привезти в больницу диски с проповедями
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