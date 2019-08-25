Маликов купил музыкальную пластинку для алкоголиков

Дмитрий Маликов удивил своих подписчиков в Twitter необычной покупкой. 49-летний музыкант приобрел раритетную пластинку для граммофона, датированную 1987 годом и созданную в СССР. Подобные аудиозаписи предназначались для прослушивания лицами, страдающими алкогольной зависимостью.

«Ну что, потренируемся? Доставайте вертушки!», – написал музыкант в своем микроблоге.

Ну что , потренируемся?

Доставайте вертушки! pic.twitter.com/sK0clPt72M — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) August 24, 2019

«10 минут назад задумался, куда пропал Дмитрий Маликов. Не пропал. Успокоили. Сейчас @hatterfo вам наложит Пинкфлоя, а не вот этого вот всего»; «Ой, Дим! Наивная ты душа, для тех, кто этой пакостью злоупотребляет – вагон таких пластинок не поможет! И не дай Бог, чтобы такой тренинг понадобился…», – прокомментировали снимок подписчики.

😂😅Где нашёл раритет? Тренировка 💪 для лиц в субботу- ещё рановато 😁, лучше начинать в понедельник 😉 — Ника Самофракийская (@tana9191) August 24, 2019

Вон оказывается как и чем в СССР лечили в санаториях злоупотребляющих лиц… ☺️ — Ирина Воротилина (@Irina_voronech) August 24, 2019

Ранее Дмитрий Маликов обратился с просьбой к фолловерам в Instagram помочь придумать ему слова для песни. На призыв исполнителя откликнулись десятки поклонников, музыкант выбрал понравившийся вариант и поблагодарил фанатов за творчество.