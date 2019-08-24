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Олег Меньшиков госпитализирован

По данным СМИ, актер попал в реанимацию.

Олег Меньшиков госпитализирован
Олег Меньшиков. Фото: Евгения Гусева/КП

Вечером в субботу, 24 августа, стало известно, что народный артист России Олег Меньшиков попал в больницу.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, художественный руководитель московского театра имени Ермоловой находится в реанимации одного из ведомственных госпиталей. По предварительной информации, актеру стало плохо после употребления спиртного. Отмечается, что медики оказывают артисту необходимую помощь. Состояние Меньшикова в настоящий момент не уточняется.

Отметим, что актер и режиссер Олег Меньшиков получил известность после работ в фильмах «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда №17» и другим.

Ранее портал Teleprogramma.pro сообщил, что актера и режиссера Армена Джигарханяна выписали из больницы, где он находился на лечении из-за обострения диабета.

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госпитализация звездыОлег Меньшиков

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Олег Меньшиков госпитализирован
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