Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису Александру Назарову похоронили в столице 24 августа на Троекуровском кладбище. Ранее в театре имени Ермоловой, где до последнего работала артистка, состоялась церемония прощания, сообщают РИА «Новости».

На ней присутствовали режиссер Юрий Грымов, актеры Эммануил Виторган, Ольга Прокофьева и другие. Александру Ивановну похоронили рядом с деятелями культуры.

Напомним, звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла 20 августа. Ее уход не был неожиданным. Несколько недель до рокового дня она находилась в больнице. Многие коллеги говорили, что Назарова буквально задыхается из-за проблем с легкими. Несмотря на уговоры близких и постоянный кашель, Александра Ивановна так и не смогла бросить курить.

У актрисы осталась 11-летняя внучка. Ее, как и знаменитую бабушку, зовут Саша. Наследница на похоронах не присутствовала. Когда случилась трагедия, школьница была в детском лагере в Анапе. Ей сообщили о смерти бабушки. Однако родственники посчитали, что девочке лучше остаться у моря. Так есть шанс избежать эмоциональных срывов. Свою двухкомнатную квартиру в Москве Назарова оставила внучке.