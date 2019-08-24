Друзья принца Эндрю заявили, что у него было более тысячи женщин

В окружении Елизаветы II убеждены, что любвеобильный сын королевы не является педофилом.

Британские СМИ продолжают публиковать новые неприятные факты из биографии сына Елизаветы II принца Эндрю. Согласно новым данным, 59-летний герцог Йоркский был замешан в скандале, связанным с именем Джеффри Эпштейна, покончившего жизнь самоубийством в американской тюрьме.

Друзья герцога Йоркского в интервью газете Mirror рассказали, что принц Эндрю всегда любил женщин, и якобы у него было более «тысячи любовниц», однако он не был педофилом.

«Герцог не увлекался девочками-подростками, да и зачем ему это? Самые красивые женщины в мире находят его привлекательным и интересным», – цитирует источник в окружении принца Mirror.

Ранее издание The Sun опубликовала совместный снимок принца Эндрю и секс-рабыни Вирджинии Робертс, которая утверждает, что что ее принуждали к отношениям с королевским наследником.

Сам герцог Йоркский не признал обвинений. Он заявил, что не знал о деятельности своего друга, а «молоденькие женщины» ему никогда не нравились.

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Британские СМИ полагают, что принц Эндрю подружился с Эпштейном в 1996 году после развода с Сарой Фергюсон. Американские обвинители считают, что Эпштейн подверг насилию несколько десятков несовершеннолетних девочек в период с 2002 по 2005 год.