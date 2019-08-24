Ингеборга Дапкунайте сделала «растрепанное» селфи в Лондоне

Ингеборга Дапкунайте живет в Лондоне вместе с сыном Алексом и мужем Дмитрием Ямпольским. 56-летняя актриса держит свою личную жизнь в тайне и не рассказывает о секретах красоты, благодаря которым отлично выглядит. Знаменитость лишь изредка публикует снимки в профиле в Instagram, показывая закулисье съемок или видео с тренировки. Звезда не использует фильтры для обработки фотографий, демонстрируя максимально естественный вид.

Так, актриса опубликовала в соцсети снимок из Лондона. Судя по всему в этот день дул сильный ветер, так как волосы Ингеборги Дапкунайте заметно растрепались. Но это обстоятельство не смутило артистку.

«Лондонское селфи», – подписала фотографию звезда.

«Красивая Вы, по возрасту в матери годитесь, а выглядите гораздо моложе», – высказалась одна из подписчиц.

Напомним, о том, что у Ингеборги Дапкунайте родился сын, поклонники артистки узнали из документального фильма на Первом канале. Артистка держит в тайне возраст мальчика и то, каким образом он появился на свет. Некоторые фанаты звезды предполагают, что знаменитость воспользовалась услугой суррогатной матери.