«Я взрослела рядом с Игорем»: супруга Крутого заговорила о супружестве

Ольга и Игорь Крутые вместе уже двадцать пять лет.

Композитор и продюсер Игорь Крутой не скрывает: за прошедшие 25 лет он все также считает свою супругу самой красивой женщиной. По словам артиста, ему до сих пор кажется, что он только-только познакомился с Ольгой. За эти годы в их отношениях мало, что изменилось.

«И мы любим друг друга так же, как и тогда», — приводит Hello! слова народного артиста России.

56-летняя избранница Игоря Яковлевича подметила, что для нее двадцать пять лет — это вся сознательная жизнь. Оценивая свой союз с любимым человеком, Ольга заверила, что их чувства выдержали испытание временем. Однако справиться со сложностями им бы не удалось без взаимного доверия, уважения и поддержки. По мнению избранницы продюсера, именно на этом основаны все партнерские отношения. Кроме того, супруга Игоря Крутого не сомневается, что от женщины зависит, каким будет ее семья, дом и быт. Как хранительница очага, она обязана заботиться о супруге, его комфорте и уюте.

«Я взрослела рядом с Игорем», — добавила возлюбленная композитора.

Своего мужа Ольга считает упрямым человеком, которого очень сложно переубедить. При этом возлюбленная продюсера призналась, что за годы супружества она научилась на многие вещи смотреть по-другому благодаря мужу.