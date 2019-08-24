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Неожиданный пейзаж: Летучая в костюме сфотографировалась на фоне сена

Телеведущая уехала на съемки передачи в Великий Новгород.

Неожиданный пейзаж: Летучая в костюме сфотографировалась на фоне сена
Елена Летучая после отпуска приступила к работе. Фото: instagram.com/elenapegas/

40-летняя Елена Летучая отправилась с «инспекцией» в Великий Новгород. Телеведущей предстоит выяснить, можно ли подделать мед и как определить фальсифицированный продукт от натурального. Съемки передачи проходили в живописных местах: на фоне стогов сена и старинных деревянных домов с резными ставнями на окнах. Летучая поделилась снимком на фоне сена, представ в ярком фиолетовом костюме.

«Съемки. Натура. Режиссер. Лена», – подписала фото телеведущая.

«Завидую белой завистью, очень люблю эти края»; «Неожиданно видеть Вас в таком пейзаже…люблю такую красоту и аромат сена»; «Вам очень идет фиолетовый костюм»; «Резкий перепад от фото из рая до фото на сенокосе», – высказались подписчики.

Напомним, ранее Елена Летучая провела отпуск на Мальдивских островах, где отметила годовщину семейной жизни с бизнесменом Юрием Анашенковым. Пара вместе уже три года. Для празднования памятной даты Елена надела белое платье с открытой спиной в стиле Мэрилин Монро.

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Елена Летучаязвездный образновое фото

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Неожиданный пейзаж: Летучая в костюме сфотографировалась на фоне сена
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