«Уходить никуда не собираюсь»: 77-летний Лещенко высказался о творчестве

Народный артист РСФСР не представляет свою жизнь без сцены и любимой публики.

Лев Валерьянович не скрывает: он полон сил и новых творческих идей. Рассуждая о вокальной карьере, 77-летний артист подметил, что вполне гармонично ощущает себя на сцене и не собирается отказываться от концертов и фестивалей.

«Работа не прекращается», — приводит bmjournal.ru слова певца.

Лещенко не представляет свою жизнь без сцены и любимой публики. На все вопросы о прощальных концертах исполнитель отвечает с иронией.

«Я все время в шутку говорю, что уходить никуда не собираюсь… Я не останавливаюсь в творческих устремлениях», — добавил Лев Валерьянович.

Вместе с Валерией, Пелагеей и Михаилом Боярским народный артист РСФСР стал наставником в новом сезоне проекта «Голос 60+». При этом исполнитель подметил, что хоть и оказался кресле жюри, испытав все тяготы судейства, он не вправе оценивать талант и вокальные данные других людей.

Лев Валерьянович не скрывает: он старается идти в ногу со временем. Так, садясь завтракать артист обязательно берет в руки смартфон, чтобы узнать все последние новости.