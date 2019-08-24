Назарова из-за сильного кашля одалживала у коллеги ингалятор

В Москве 24 августа простились с актрисой Александрой Назаровой. Несколько дней назад она скончалась в больнице, куда попала еще в конце июля из-за проблем с легкими. Артистке было 79 лет.

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Во время церемонии прощания многие коллеги звезды картины «Принцесса на бобах» говорили, что Назарову в последние месяцы жизни особенно одолевал кашель. При этом бросить многолетнюю привычку курить она не могла. На работе, когда появлялось свободное время, Назарова часто хватала сигареты и уходила на «перерыв».

На сцене артистка всегда появлялась с улыбкой на лице, а как только уходила за кулисы, то могла начать задыхаться. Иногда ситуация доходила до предельной точки. По словам коллеги Александры Ивановны Сергея Бадичкина, он даже одалживал ей ингалятор, чтобы Назарова могла восстановить дыхание, пишет портал «Вокруг ТВ».

Напомним, у артистки осталась 11-летняя внучка Саша. Ради нее Александра Ивановна работала до последнего, чтобы обеспечить наследницу всем необходимым. Квартиру в столице актриса завещала ей.