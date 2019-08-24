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37-летняя Серена Уильямс сделала колесо над сестрой Венус

Теннисистка опубликовала видео с тренировки в Instagram.

37-летняя Серена Уильямс сделала колесо над сестрой Венус
Серена Уильямс является одной из самых оплачиваемых спортсменок мира. Фото: Staff

37-летняя Серена Уильямс продемонстрировала великолепную физическую форму. Знаменитая американская теннисистка играючи сделала колесо над своей сестрой Венус, расположившейся на полу. Видео с тренировки спортсменка разместила в Instagram.

«Прыжок в Us Open»,– написала теннисистка в комментарии к ролику.

Фолловеры пришли в восторг от увиденного и пожелали Серене Уильямс удачи в предстоящем матче. Некоторые подписчики назвали спортсменку королевой тенниса, порадовавшись, что Серена вылечила старую травму спины.

Напомним, Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». На турнире US Open американка будет выступать под 8-м номером. Соперницей Серены в первом круге станет российская теннисистка Мария Шарапова.

Винус Уильямс откроет игру матчем с китаянкой Чжэн Сайсай.

В 2019 году американскую теннисистку Серена Уильямс признали самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. По данным Forbes, доходы первой ракетки США составляют порядка 29,2 млн долларов. Большую часть этой суммы составляют доходы от контрактов с брендами спортивной одежды.

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37-летняя Серена Уильямс сделала колесо над сестрой Венус
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