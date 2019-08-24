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Жена Мамонова прокомментировала состояние музыканта после инфаркта

Самочувствие артиста ухудшилось, когда он был дома в 140 километрах от столицы.

Жена Мамонова прокомментировала состояние музыканта после инфаркта
Петр Мамонов Фото: globallookpress.com

68-летний актер и музыкант Петр Мамонов попал в больницу. Причиной срочной госпитализации стал инфаркт миокарда. О состоянии звезды фильма «Остров» рассказала его супруга Ольга Мамонова, пишет РЕН ТВ.

По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось ночью. В тот момент Мамонов находился в загородном доме, который располагается на расстоянии 140 километров от столицы.

«Не доверила, чтобы там вызвать скорую, потеряли три часа на дорогу до Москвы», — отметила  Мамонова.

На данный момент Петр находится в отделении шоковой терапии. Более подробной информацией супруга рок-музыканта не располагает. Описывая ситуацию, она добавила, что врачи никаких прогнозов не дают.

Добавим, сообщение о том, что Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом появилось на его странице в соцсети. В короткой заметке уточняется, что из-за состояния здоровья музыканту пришлось отменить все выступления на ближайшее время.

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госпитализацияинфарктПетр Мамонов

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Жена Мамонова прокомментировала состояние музыканта после инфаркта
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