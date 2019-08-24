Дубцова рассказала, как борется с отеком лица и морщинками

37-летняя Ирина Дубцова нашла альтернативу пластической хирургии. В интервью Teleprogramma.pro знаменитость призналась, что живет в гармонии с собой и не собирается жертвовать естественностью ради мнимых идеалов красоты. По словам певицы, ее не раз подозревали в пластике. Однако сама Ирина смогла подобрать оптимальный уход за лицом. Артистка рассказала о том, с помощью каких процедур она борется с отечностью и первыми мимическими морщинками. Дубцова посоветовала поклонницам испробовать ручной массаж лица.

Кроме того, знаменитость вспомнила об еще одной любимой процедуре — «стройное лицо». Механизм достаточно прост: в жировую прослойку кожи вводят специальный коктейль из препаратов.

«Часа четыре ты выглядишь так, словно тебя покусали пчелы», — сетует Ирина.

Благодаря данной методике из тканей уходит лишняя вода, а кожа лица становится более подтянутой. Дубцова не скрывает: вне сцены она редко пользуется косметикой. Так, в повседневной жизни артистка отказалась от пудры и тонального крепа.