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«Стало плохо»: Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом

Из-за этого все ближайшие концерты музыканта отменены.

«Стало плохо»: Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом
Петр Мамонов Фото: globallookpress.com

Музыкант и актер Петр Мамонов попал в реанимацию. Накануне его госпитализировали с инфарктом. Информация о случившемся появилась в блоге лидера группы «Звуки Му». Уточняется, что из-за резкого ухудшения здоровья пришлось отметить все ближайшие концерты.

То, что 68-летняя звезда картины «Остров» находится в больнице, подтвердил и двоюродный брат музыканта Андрей Майстров. Родственник актера отметил, что его состояние резко ухудшилось после выступлений.

«Петру стало плохо накануне», — цитирует Майстрова сайт Радио КП.

Также в соцсетях появилась информация, что врачи оценили состояние артиста как стабильное. Ранее сообщалось, что бригада медиков забрала музыканта из клиники психиатрии. Однако супруга Петра Мамонова Ольга этот факт опровергла. Она заявила, что машина скорой помощи госпитализировала актера из его дома.

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госпитализацияинфарктПетр Мамонов

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«Стало плохо»: Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом
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