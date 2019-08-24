Безрукова призналась, что не страдает зависимостью от гаджетов

Знаменитость скучает по тем временам, когда люди писали друг другу письма и отправляли поздравительные открытки, ничего не зная о мобильной связи.

Ирина Безрукова призналась: она абсолютно равнодушна относится к гаджетам и смартфонам, не испытывая никакой зависимости. Когда актриса участвовала в проекте «Последний герой» она на целых две недели отказалась от мобильного телефона и при этом ощущала себя вполне свободно. Единственное, что расстраивало Ирину, так это невозможность запечатлеть на камеру памятные мгновения и красивые пейзажи.

Вспоминая свое детство и юность, актриса подметила, что раньше люди чаще писали друг другу письма, оправляли поздравительные открытки. А если в квартире не было домашнего телефона, тогда можно было воспользоваться уличными автоматами. Нужно было только найти двухкопеечную монетку. Вот только зимой в холода и морозы эти телефонные будки продувались ветрами, а иногда людям приходилось ждать своей очередь, чтобы позвонить из автомата.

«Никакого дискомфорта в отсутствии гаджетов не было, поскольку все были в равных условия», — приводит «Комсомольская правда» слова Ирины Безруковой.

Актриса призналась, с ностальгией вспоминает те времена. Ведь в памяти сохранились только самые приятные моменты. Говоря о детских забавах, Ирина подметила, что в пору ее юности ребята больше времени проводила на улице, посещали кинотеатры, читали книги, ходили в походы. А сейчас современные дети увлечены компьютерами и смартфонами.