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Стефания Маликова устроила праздник живота, накупив гамбургеров

19-летняя девушка не боится располнеть, поэтому ест на ночь.

Стефания Маликова устроила праздник живота, накупив гамбургеров
Стефания Маликова не сидит на строгой диете. Фото: instagram.com/steshamalikova/

19-летняя Стефания Маликова продемонстрировала свой ужин в Instagram. Дочь певца Дмитрия Маликова призналась в любви к фастфуду, опубликовав снимок, где она в обеих руках держит гамбургеры и тарелку с картошкой фри.

«Ночная еда», – написала Стеша по-английски.

Некоторые подписчики не одобрили выбор девушки.

«Не увлекайтесь слишком фаст-фудом, это вредно, самая лучшая еда – домашняя еда», – посоветовали фолловеры Стефании.

Некоторые подписчики высказали другое мнение. Фанаты Стеши считают, что она может есть, что угодно и когда угодно, так как в силу возраста имеет хороший обмен веществ.

«В вашем юном и нежном возрасте можно и слона съесть на ночь и ничего за это не будет! Кушайте, милая Стеша, как говорится: нам скелеты не нужны», – поддержали дочь Маликова поклонники.

Напомним, 19-летняя Стефания Маликова учится в МГИМО на журналиста. Девушка перешла на второй курс, пишет колонки для российских изданий и ведет собственную передачу на телеканале «Ю».

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диетаДмитрий МаликовЗвездные детиСтефания Маликоваужин

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Стефания Маликова устроила праздник живота, накупив гамбургеров
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