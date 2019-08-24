Безмятежный отпуск: Стриженова прокатилась на роскошной яхте

51-летняя ведущая «Доброго утра» на Первом канале Екатерина Стриженова проводит свой отпуск на морском побережье Мексики. Знаменитость делится с подписчиками яркими снимками с отдыха и не реагирует на едкие высказывания хейтеров.

Так, Екатерина Андреевна опубликовала в Instagram фотографию с роскошной яхты. Теледива предстала в белоснежном купальнике с черной отстрочкой и дополнила свой образ стильными солнцезащитными очками, верх которых был декорирован белой полоской в тон купальному костюму.

«Отпуск! #лето #море#солнце», – написала звезда под снимком.

Фотография знаменитости вызвала восторг подписчиков, которые оценили облик телеведущей и пришли к выводу, что Стриженова выглядит сногсшибательно.

«Какая вы красивая! И очень позитивная!»; «Самая скромная и красивая женщина на телевидении»; «Вот, что значит родилась под счастливой звездой и всю жизнь всем светишься», – высказались фолловеры.

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Напомним, ранее Екатерина Стриженова сняла на видео своего внука Петю, который позабавил ее поклонников. В кадре малыш в полосатом костюме бодро бежал по песку. Телеведущая назвала внука «чемпионом», заметив, что полуторагодовалый мальчик с удовольствием занимается спортом вместе со своим отцом.