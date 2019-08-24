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«Спасибо тебе за все»: Порошина почтила память недавно умершей матери

Актриса опубликовала семейную фотографию в Instagram.

«Спасибо тебе за все»: Порошина почтила память недавно умершей матери
Мария Порошина тяжело переживает смерть матери. Фото: globallookpress.com

45-летняя Мария Порошина почтила память своей мамы, режиссера мимического ансамбля Большого театра Наталии Красноярской. Женщина умерла 30 апреля 2019 года. Актриса опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена ее мама и три дочери, в соцсети. Фотографию Порошина посвятила дню рождения режиссера, которой 23 августа исполнился бы 71 год.

«Мама – первое слово в жизни любого человека. Первое, главное слово и самое красивое слово человека. Дорогая мама! Спасибо тебе за все! С Днем Рождения!», – написала актриса.

В комментариях подписчики пожелали знаменитости душевных сил, чтобы пережить горе, отметив, что мама Порошиной была красивой женщиной.

Напомним, ранее актриса рассказала, что до сих пор пытается обрести прежнюю форму после рождения пятого ребенка. По словам Марии Порошиной, она старается употреблять больше белка, чтобы контролировать свой вес. Актриса призналась, что считает себя слабохарактерной, так как иногда может расслабиться, и, будучи на диете, съесть пельменей.

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«Спасибо тебе за все»: Порошина почтила память недавно умершей матери
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