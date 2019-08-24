Эффектная и настоящая: Климова продемонстрировала лицо без косметики

Екатерина Климова является одной из немногих российских актрис, которой удается совмещать воспитание четверых детей и актерскую профессию. 41-летняя актриса выглядит максимум на 30 и не стесняется позировать для фото без макияжа.

Так, для своих фолловеров в Instagram знаменитость записала в Stories короткое Boomerang-видео в самолете, послав поклонникам воздушный поцелуй. В кадре актриса предстала без косметики, а для полета выбрала стильный свитер серого цвета. В таком виде звезда улетела на гастроли в Калининград.

Ранее Екатерина Климова не стала размещать поздравительный пост в честь дня рождения своего экс-супруга Игоря Петренко в Instagram. Актеру исполнилось 42 года.

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Напомним, недавно стало известно о расставании Екатерины Климовой с третьим супругом, актером Гелой Месхи. Их отношения продлились более трех лет, у знаменитостей родилась дочь Белла. В окружении пары считают, что причиной разлада стала разница в возрасте – Климова старше Месхи на 8 лет.

Артисты расстались без шумихи, не став комментировать истинный мотив развода. Актеры оберегают личную жизнь и стараются не привлекать к себе внимание с помощью скандальных историй.