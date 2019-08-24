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«Красотки»: Рудковская сделала комплимент Пугачевой и Вайкуле

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не оставила без внимания свежее фото Примадонны отечественной эстрады и ее приятельницы.

«Красотки»: Рудковская сделала комплимент Пугачевой и Вайкуле
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

Яна Рудковская не оставила без внимания свежее селфи 70-летней Аллы Пугачевой и 65-летней Лаймы Вайкуле. Знаменитости сходили на двойное свидание со своими избранниками. Так, Примадонна поужинала с Максимом Галкиным. При этом компанию паре составила Лайма Станиславовна с возлюбленным Андреем Латковским.

Алла Пугачева показала свежее селфи с Лаймой Вайкуле (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

Алла Борисовна на протяжении долгих лет дружит с Лаймой Вайкуле. Кроме того, Примадонна близко общается с семьей композитора Игоря Николаева и украинской исполнительницей Светланой Лободой.

Опубликовав свежее фото с Вайкуле, супруга шоумена Максима Галкина обратилась к верным почитательницам, посоветовав им видеть только положительные моменты в каждом прожитом дне. Примечательно, что снимок Примадонны привлек внимание и супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Музыкальный продюсер сделала комплимент Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.

«Красотки», — лаконично отметила Яна Рудковская.

Напомним, что вместе с Максимом Галкиным певица воспитывает 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. Маленькая дочка Примадонны во всем берет пример со своей звездной мамы. Девочка любит примерять концертные шляпки певицы и устраивать домашнее дефиле.

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Тэги:

Алла ПугачеваЗвездные детиЛайма ВайкулеЯна Рудковская

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«Красотки»: Рудковская сделала комплимент Пугачевой и Вайкуле
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