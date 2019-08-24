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Безруков объяснил, что сделало его по-настоящему счастливым

Актер отреагировал на слова подписчицы в Instagram, поднявшей тему отцовства.

Безруков объяснил, что сделало его по-настоящему счастливым
Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Безруков опубликовал на личной страничке в Instagram свежее селфи. В кадре актер театра и кино запечатлен с сыном Степой на руках. Супруг Анны Матисон предусмотрительно развернул малыша спинкой к камере, скрыв личико сынишки. Артист подметил, что его наследнику исполнилось девять месяцев.

«Празднуем!! Мира всем в душе и добра!! Будьте счастливы», — добавил Сергей.

Сергей Безруков с сыном Степой (Фото: Instagram.com/s_bezrukov)
Сергей Безруков объяснил, что сделало его по-настоящему счастливым (Фото: Instagram.com/s_bezrukov)

Примечательно, что в комментариях под свежим снимком Безрукова с сыном одна из подписчиц актера под ником @bariyatisaeva7 подняла тему отцовства, чем привлекла внимание своего кумира. Сергей в свою очередь рассказал о том, что сделало его по-настоящему счастливым.

«Осознанное, чувственное отцовство прекрасно», — обратилась к актеру его поклонница.

«Это правда!! Теперь я счастлив по-настоящему!! Как и хотел… Как мечтал», — добавил супруг Анны Матисон, объяснив, что именно появление детей наполняет жизнь новым смыслом.

Вместе с нынешней супругой Сергей Безруков также воспитывает трехлетнюю дочь Марию. Девочка с нетерпением ожидала появления на свет маленького братика. Вместе с мамой кроха ходила на прогулки со Степой, укачивая его в коляске.

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Анна МатисонЗвездные детиСергей Безруков

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Безруков объяснил, что сделало его по-настоящему счастливым
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