«Что с Домогаровым?»: изменившаяся внешность актера вызвала споры в Сети

Новый снимок 56-летнего актера Александра Домогарова, опубликованный в официальном аккаунте фильма «Гардемарины-4», вызвал недоумение поклонников артиста. В кадре знаменитость сидит на скамейке в светло-голубых джинсах, белой рубашке и белоснежных кроссовках. На снимке заметно, что актер сильно располнел.

«Рабочий перерыв всегда необходим! Он приносит заряд и энергию на целый съемочный день», – говорится в комментарии под фото.

Некоторые фолловеры не сразу узнали любимого артиста. Некоторые предположили, что Домогаров позирует для фото в гриме.

«Что с Домогаровым? Неудачный грим?»; «Фотка неудачная»; «Снизу снято. Действительно неудачный кадр»; «Не те уже гардемарины», – высказались фолловеры.

Напомним, ранее в одном из интервью Домогаров признался, что его сердце свободно, и он надеется встретить женщину, с которой бы родил еще детей. По словам актера, он мечтает о дочери. Не смотря на это, Домогаров отметил, что живет полной жизнью и посвятил себя работе.