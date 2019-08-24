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«Что с Домогаровым?»: изменившаяся внешность актера вызвала споры в Сети

56-летний актер сильно поправился.

«Что с Домогаровым?»: изменившаяся внешность актера вызвала споры в Сети
Александр Домогаров снимается в продолжении фильма «Гардемарины-4». Фото: globallookpress.com

Новый снимок 56-летнего актера Александра Домогарова, опубликованный в официальном аккаунте фильма «Гардемарины-4», вызвал недоумение поклонников артиста. В кадре знаменитость сидит на скамейке в светло-голубых джинсах, белой рубашке и белоснежных кроссовках. На снимке заметно, что актер сильно располнел.

Александр Домогаров изменился до неузнаваемости. Фото
Александр Домогаров изменился до неузнаваемости. Фото: instagram.com/film.gardemariny/

«Рабочий перерыв всегда необходим! Он приносит заряд и энергию на целый съемочный день», – говорится в комментарии под фото.

Некоторые фолловеры не сразу узнали любимого артиста. Некоторые предположили, что Домогаров позирует для фото в гриме.

«Что с Домогаровым? Неудачный грим?»; «Фотка неудачная»; «Снизу снято. Действительно неудачный кадр»; «Не те уже гардемарины», – высказались фолловеры.

Фото Александра Домогарова вызвало недоумение поклонников. Фото
Снимок артиста вызвал недоумение поклонников. Фото: скриншот instagram.com/film.gardemariny/

Напомним, ранее в одном из интервью Домогаров признался, что его сердце свободно, и он надеется встретить женщину, с которой бы родил еще детей. По словам актера, он мечтает о дочери. Не смотря на это, Домогаров отметил, что живет полной жизнью и посвятил себя работе.

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Александр Домогаровизменение внешностиЛишний весФильм "Гардемарины"

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«Что с Домогаровым?»: изменившаяся внешность актера вызвала споры в Сети
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