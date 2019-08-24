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После слухов о разводе родителей дочь Галустяна записала трогательное видео

9-летняя дочь комика рассказала о своей большой мечте.

После слухов о разводе родителей дочь Галустяна записала трогательное видео
Михаил Галустян опроверг сведения о разладе в семье. Фото: globallookpress.com

39-летний комик Михаил Галустян, возможно, скоро станет отцом. С просьбой «родить братика» к звездному родителю обратилась старшая дочь резидента шоу «Comedy Club» 9-летняя Эстелла. Видео, в котором девочка рассказывает о своей мечте, разместила в своем Instagram ее мама Виктория.

Девочка сообщила, что у нее совсем скоро наступит день рождения, поэтому она надеется, что ее желания сбудутся.

«Я мечтаю о собаке, быть отличницей в школе и о братике. О братике я мечтаю больше всего», – сообщила девочка.

«Ну, папа и мама, нужно как-то решать этот вопрос»; «Подарите ребенку братика! Ну что Вам жалко что ли?», – прокомментировали ролик подписчики.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Виктория и Михаил Галустян разводятся. Однако позже комик эти сведения назвал выдумкой. По словам супруги резидента «Comedy Club», между ними чувства до сих пор «не остыли», а эмоции, которые они испытывают друг другу такие же, как будто они «вчера познакомились».

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Звездные детизвездный разводМихаил Галустянтрогательное видео

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После слухов о разводе родителей дочь Галустяна записала трогательное видео
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