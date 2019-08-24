«Фотограф от Бога»: Павел Воля запечатлел Утяшеву в купальнике

34-летняя Ляйсан Утяшева проводит свои августовские каникулы в компании своего мужа — резидента Comedy Club Павла Воли. К концу летнего отпуска гимнастка решила исправить свою оплошность, вспомнив, что она так и не опубликовала в Instagram ни одного свежего снимка в купальнике. Благодаря стараниям возлюбленного, выступившего в новом для себя амплуа — фотографа, телеведущая устроила импровизированную фотосъёмку.

Утяшева попозировала на яхте, подобрав к белому купальнику розовую шляпку и солнезащитные очки. Также знаменитость сфотографировалась и в полный рост.

«Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике!! Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Фотограф от Бога @pavelvolyaofficial», — отметила супруга шоумена.

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей: шестилетнего сына Роберта и четырехлетнюю дочь Софию. В недавнем интервью телеведущая призналась, что еще до того, как между ней и Пашей вспыхнул роман, им удалось построить доверительные дружеские отношения. Утяшева тяжело переживала смерть мамы. Зульфия скончалась в марте 2012 года. Именно возлюбленный гимнастки помог ей справиться с депрессией.