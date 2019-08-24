«Надо встать»: Анна Михалкова рассказала о мотивации для похудения

45-летняя Анна Михалкова тщательно следит за своей фигурой, актриса сильно похудела за последнее время и не хочет, чтобы лишние килограммы возвратились. Так, знаменитость поведала подписчикам в Instagram о монологе, который ведет с собой, чтобы заставить заняться себя спортом. В шутливой форме актриса написала, что ее фолловеры являются своеобразным стимулом для похудения.

Анна, Михалкова призналась, что некоторое время «валялась с телефоном», вместо того, чтобы «растрясти макароны».

«Аняяяяя, вставай! Иначе сегодня тебе никто не напишет: «Анечка, как вы так похудели?!», – рассказала Михалкова.

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Напомним, ранее актриса со свойственной ей иронией рассказала, что смогла выбраться на три дня из испанской деревни, где отдыхала с семьей и детьми, чтобы посетить салон красоты, где она «сделала» себе брови. По словам Анны Михалковой, иногда она мечтает о путешествии в одиночку, но, пока ее планам не суждено сбыться, о чем она и не жалеет, так как считает, что семья превыше всего.