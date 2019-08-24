Пугачева посоветовала «ловить кайф» от каждого мгновения жизни

На личной страничке в Instagram 70-летняя Алла Пугачева опубликовала свежее селфи с Лаймой Вайкуле. Артистки сходили на двойное свидание со своими возлюбленными, поужинав на берегу Балтийского моря в компании Максима Галкина и музыканта Андрея Латковского (избранник Вайкуле, — Прим. ред).

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В кадре Лайма Станиславовна запечатлена в кокошнике и очках. В комментариях под фото Примадонна отечественного шоу-бизнеса обратилась к верным почитательницам и своим сверстницам, посоветовав женщинам бороться с меланхолией и радоваться каждому прожитому дню.

«Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых… Дамы с дюн», — отметила Пугачева.

Напомним, что в возрасте 65 лет Алла Борисовна во второй раз стала мамой. Вместе с шоуменом Максимом Галкиным певица воспитывает 5-летних близнецов Гарри и Лизу. Ранее Примадонна признавалась, что ей приходится ограничивать себя в еде из-за сахарного диабета. Благодаря сбалансированному питанию и отказу от вредной калорийной пищи ей удалось сбросить лишние килограммы. Сама Пугачева не скрывает: она мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут.