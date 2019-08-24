Безрукова и Юдашкина оценили фото Галкина с женой и друзьями

Шоумен в компании Примадонны, Лаймы Вайкуле и Андрея Латковского поужинал на берегу Балтийского моря.

Максим Галкин провел уикенд в компании 70-летней Аллы Пугачевой и близких друзей. В Латвии супруги сходили на ужин с Лаймой Вайкуле. Примечательно, что исполнительница пришла на встречу вместе с возлюбленным — музыкантом Андреем Латковским. Артисты поужинали на берегу Балтийского моря, полюбовавшись закатом.

больше по теме Орбакайте в алом платье-кафтане появилась на публике в компании Земцова Дизайнер Игорь Гуляев не оставил без внимания свежий снимок дочери Аллы Борисовны с мужем-бизнесменом.

В комментариях под свежим снимком в Instagram отметился и композитор Игорь Николаев, который сейчас находится в Геленджике.

«Ух, отлично сидите, мои дорогие!!» — отметил супруг Юлии Проскуряковой.

Фото Галкина с женой также оценили Ирина Безрукова и Марина Юдашкина. Избранница модельера на протяжении многих лет тесно общается с Примадонной отечественной эстрады. Сама Алла Борисовна не раз присутствовала на семейных торжествах Марины и Валентина Юдашкиных.

«Прекрасная атмосфера!! Хорошего отдыха!» — добавила Ирина. «Хорошая компания!», — вторит словам Безруковой супруга Валентина Абрамовича.

Примечательно, что вечернюю прогулку супруги отправились без 5-летних близнецов Гарри и Лизы. Малышей звездные родители оставили дома.