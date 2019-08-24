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Сайрус рассказала, как потеряла работу из-за провокационного торта

Необычный десерт она преподнесла на день рождения экс-возлюбленному.

Сайрус рассказала, как потеряла работу из-за провокационного торта
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: .globallookpress.com

26-летняя американская певица Майли Сайрус накануне рассказала поклонникам в Twitter, как лишилась роли в мультфильме «Монстры на каникулах» из-за нескромного подарка своему супругу Лиаму Хемсворту. Артистка должна была озвучить одного из персонажей – дочь Дракулы Мэйвис.

Речь идет о провокационном торте, который звезда сериала «Ханна Монтана» преподнесла на день рождения актеру. По Сети быстро разошлись снимки, где Сайрус не совсем прилично пробует десерт. После появления фото артистку уволили. Это подтвердил источник в киностудии Sony, пишет интернет-издание The Hollywood Reporter.

Напомним, недавно Сайрус и Хемсворт объявили о разводе. Пара не прожила в браке и года, хотя до свадьбы почти 10 лет актер и певица состояли в романтических отношениях.

После этого на Сайрус обрушилась волна негатива. Пользователи Сети решили, что причиной разрыва стал роман Майли с блогером Кейтлинн Картер. В один момент терпение певицы лопнуло, и она опубликовала в Twitter официальное обращение, где в очередной раз сказала, что была верна своему мужу. За младшую коллегу в Сети вступилась Мадонна, написав, что Майли «не за что извиняться».

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бракоразводный процессМайли СайрусМайли Сайрус и Лиам Хемсворт

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Сайрус рассказала, как потеряла работу из-за провокационного торта
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