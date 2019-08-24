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Климова не стала поздравлять Петренко с 42-летием в Instagram

Экс-супруга актера проигнорировала его день рождения, отказавшись от публичных поздравлений в соцсетях.

Климова не стала поздравлять Петренко с 42-летием в Instagram
Екатерина Климова и Игорь Петренко (Фото: Globallookpress.com)

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» воспитывает двоих сыновей от Игоря Петренко. 12-летний Матвей и 10-летний Корней живут вместе с мамой Екатериной Климовой, однако часто видятся с отцом. Бывший муж знаменитости утверждает, что их отношения после развода ничуть не ухудшились. Экс-супруги тесно общаются между собой, решают проблемы детей, параллельно стоя личную жизнь.

При этом Екатерина проигнорировала 42-летие Петренко, отказавшись от публичных поздравлений в соцсетях. Не забыла о личном празднике Игоря его нынешняя жена — 28-летняя Кристина Бродская. Девушка опубликовала в Instagram совместные кадры с избранником, признавшись ему в чувствах.

Ранее стало известно о том, что Климова ушла от третьего супруга — актера Гелы Месхи. Они познакомились на съемочной площадке ленты «Волчье солнце». Комментируя разлад в артистической семье, блогер Лена Миро предположила, что молодые люди расстались из-за разницы в возрасте. Екатерина была на восемь лет старше Гелы. Однако это не помешало актрисе родить от Месхи дочь Беллу. Отметим, что у знаменитости также есть 17-летняя дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь ПетренкоКристина Бродская

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Климова не стала поздравлять Петренко с 42-летием в Instagram
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