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«Всегда в моем сердце»: вдова Хворостовского призналась в любви к мужу

Флоранс Илли опубликовала в Instagram архивный снимок баритона в черном костюме.

«Всегда в моем сердце»: вдова Хворостовского призналась в любви к мужу
Флоранс Илли скорбит о муже. Фото: globallookpress.com

После смерти оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского прошло почти два года – баритона не стало 22 ноября 2017 года. Певец умер от рака мозга. Его супруга, оперная певица Флоранс Илли до сих пор тяжело переживает его кончину, хоть и пытается сделать свою жизнь ярче и насыщеннее. Вдова Хворостовского поделилась в Instagram архивным снимком баритона, признавшись, что в ее сердце живет «вечная» любовь к супругу.

«21 месяц… всегда в моем сердце. Я буду любить тебя вечно», – написала знаменитость в микроблоге.

 

Дмитрий Хворостовский. Фото
Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года. Фото: instagram.com/flosha1/

Поклонники поддержали Флоранс Илли, отметив, что они тоже скорбят по ушедшему артисту. Некоторые фолловеры выразили вдове Хворостовского признательность за то, что женщина чтит память супруга.

«Любимая наша Флошенька, спасибо Вам за все. Дмитрий с Вами был действительно счастлив», – написала одна из подписчиц Флоранс.

«Нет никого лучше! Помним и любим его, и посылаем нашу любовь вам, Флоранс, и всей вашей семье!», – отметила другая поклонница.

Ранее Флоранс Илли поделилась с подписчиками фото из ночного клуба, где она побывала в компании своей подруги, оперной певицы из Башкирии Айгуль Ахметшиной. Некоторые пользователи не поняли поступка женщины, посчитав, что 49-летняя женщина слишком рано прервала траур. Флоранс Илли удалила негативные комментарии, дав понять, что не позволит посторонним людям вмешиваться в свою личную жизнь.

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Дмитрий ХворостовскийФлоранс ИллиФлоранс о смерти мужа

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«Всегда в моем сердце»: вдова Хворостовского призналась в любви к мужу
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