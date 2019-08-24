В Сети появился трейлер нового сериала продолжения «Звездных войн»

В фильме нет мистической силы и легендарных Скайуокеров.

На YouTube-канале Star Wars опубликован трейлер сериала «Мандалорец» – многосерийного спин-оффа «Звездных войн». Режиссер фильма Джон Фавро, который выступил и сценаристом картины, не стал показывать мистическую силу и легендарных Скайуокеров.

Вместо них в картине изображены суровые будни жителей далекой галактики, которые ежедневно борются за выживание. Здесь никто не интересуется рассказами о джедаях и ситхах, а власть чинит обитателям планеты препятствия в делах.

Главным героем картины является одинокий наемник, охотник за головами, заброшенный на окраину обитаемой галактики, где не действует закон Новой Республики. Когда-то он принадлежал к расе благородных воинов, но теперь влачит жалкое существование.

Роль главного персонажа в сериале сыграл звезда «Игры престолов» Педро Паскаль. Первая серия «Мандалорца» выйдет на сервисе Disney+ 12 ноября 2019 года.