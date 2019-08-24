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Данст призналась, что ей стыдно за поцелуй с Питтом в «Интервью с вампиром»

Когда снимали этот эпизод, актрисе было 11 лет, бывшему супругу Джоли – 30.

Данст призналась, что ей стыдно за поцелуй с Питтом в «Интервью с вампиром»
Кадр из картины «Интервью с вампиром» (1994)

37-летняя актриса Кирстен Данст до сих пор стыдится одной сцены в картине «Интервью с вампиром», которая вышла на экраны в 1994 году. Тогда еще 11-летняя артистка работала на съемочной площадке с Брэдом Питтом.  Ему на тот момент было 30 лет.

В одном из эпизодов картины она целует экс-супруга Анджелины Джоли. Именно за названный отрывок Данст и стыдно. Она сказала об этом во время беседы с журналистом еще 25 лет назад. Как оказалось, за прошедшее время мнение звезды фильмов о «Человеке-пауке» не изменилось.

Накануне на премьере первого эпизода сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде», где сыграла Данст, журналист вновь задал ей тот же вопрос, пишет портал Yahoo Entertainment.

Кирстен Данст. Фото
Кирстен Данст Фото: globallookpress.com

«Да, это был стыд! Подтверждаю свои слова, которые говорила раньше», — отметила Кирстен Данст.

Напомним, Брэд Питт сыграл одну из главных ролей в девятой картине Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде». Премьера в России состоялась 8 августа. Американский режиссер лично приехал в Москву, чтобы представить свою новую работу.

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Брэд Питт последние новостиИнтервью с вампиромКвентин ТарантиноКирстен Данст

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Данст призналась, что ей стыдно за поцелуй с Питтом в «Интервью с вампиром»
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