Принцу Эндрю привозили девушек Эпштейна во дворец, нарушая протокол

В западной прессе продолжают появляться все новые свидетельства связи члена королевской семьи Великобритании принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в тюрьме после предъявленных обвинений в педофилии и организации секс-торговли.

На этот раз стало известно о показаниях бывшего сотрудника Королевского командования защиты, где он работал с 1998 по 2004 годы. Он выдвинул свои обвинения во время судебного разбирательства в 2009 году, когда его обвинили в инвестиционном мошенничестве в размере 3 миллиона фунтов стерлингов.

По его словам, принц Эндрю «злоупотребил» своим положением во дворце, когда дело касалось посещения женщин, привезенных «мадам» Гизлейн Максвелл от Джеффри Эпштейна. При этом нарушалось одно из важных требований протокола – гости не регистрировались в специальной «воротной книге», как то предписано правилами, пишет Мirror.

больше по теме Принц Эндрю допустил ошибку, поздравляя дочь с днем рождения Герцог Йоркский перепутал фотографии принцесс.

Напомним, накануне британская пресса писала о том, в деле связи представителя королевской семьи и миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна найден «русский след».