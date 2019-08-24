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Алибасов прокомментировал состояние Федосеевой-Шукшиной

80-летняя актриса находится на лечении в военном госпитале имени Вишневского.

Алибасов прокомментировал состояние Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов Фото: globallookpress.com

Продюсер Бари Алибасов рассказал о состоянии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она находится в столичном военном госпитале имени Вишневского. По словам основателя группы «На-На», его супруга спустя пару дней лечения чувствует себя лучше.

«Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени А.А. Вишневского», — написал в блоге Бари Алибасов.

Свой короткий пост в социальной сети он сопроводил парой совместных снимков с Лидией Николаевной. На одном из фото виднеется букет роз, который Алибасов преподнес супруге.

Напомним, 80-летней актрисе несколько дней назад стало плохо на отдыхе. После многочисленных стрессов она решила устроить отпуск в Болгарии, где у нее есть недвижимость. После долгих размышлений за Федосеевой-Шукшиной выехала подруга ее средней дочери Марии. Она помогла добраться актрисе до Москвы, где ее сразу доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Сети прошла информация, что причиной недомогания Лидии Николаевны стал сердечный приступ. Но Мария Шукшина эту информацию опровергла.

Напомним, недавно и Алибасов жаловался на свое самочувствие. «КРОТ» вновь дал о себе знать, когда музыкант решил пообедать чебуреками. Узнав о таком рационе продюсера, поклонники посоветовали ему на время забыть о столь жирной пище.

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Алибасов прокомментировал состояние Федосеевой-Шукшиной
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