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Тарантино вырезал из «Однажды в… Голливуде» сцены с Тимом Ротом

И, как оказалось, не только с ним.

Тарантино вырезал из «Однажды в… Голливуде» сцены с Тимом Ротом
Тим Рот. Фото:: GLOBALLOOKPRESS.COM

Будущий отец Квентин Тарантино рассказал о том, что в окончательный вариант его последней, весьма успешной ленты «Однажды в… Голливуде» не попало большое число сцен с известными актерами, в числе которых оказался и Тим Рот. По словам режиссера, Роту достался дворецкий знаменитого парикмахера Джея Себринга. В финальной версии кинохита дворецкого сыграл Эмиль Хирш.

Тарантино отмечает, от сцены пришлось отказаться, но он признателен Тиму за трепетное отношение к проекту, пишет The Independent. Также зрители увидели на экранах Джеймса Марсдена, который исполнил роль молодого Берта Рейнольдса. И, кстати, джазмена Дина Мартина в исполнении Дэнни Стронга зрители тоже не увидят – сцену также вырезали.

Напомним, накануне российской премьеры девятого фильма Тарантино к нам приезжал сам автор драмы. Тарантино погулял по Москве, в компании министра культуры Мединского побывал на экскурсии в Кремле. А позже рассказал журналистам, почему не стал бы снимать фильм про русскую Царь-пушку.

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«Однажды в... Голливуде»голливудские актерыКвентин ТарантиноТим Рот

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Тарантино вырезал из «Однажды в… Голливуде» сцены с Тимом Ротом
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