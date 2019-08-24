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«Это пугает»: Родригез порассуждал о качестве популярных интернет-шоу

По словам музыканта, сейчас программы создают даже те, кто не видит грань допустимого.

«Это пугает»: Родригез порассуждал о качестве популярных интернет-шоу
Тимур Родригез. Фото: @ trodriguezzz

В последнее время в интернете, как грибы после дождя, множатся самые разнообразные юмористические шоу. Однако много не значит хорошо – зачастую черный юмор и юмор «ниже пояса» в таких шоу закаливает.  Своим мнением на этот счет поделился артист и музыкант, бывший участник КВН и «Comedy club» Тимур Родригез.

По словам звезды, сейчас производством юмористических шоу занимаются, в том числе, такие «персонажи», которые не понимают, что допустимо, что нет. И у некоторых из них, к сожалению, громадное число подписчиков. Интернет-аудиторию нынче трудно чем-то удивить, потому люди затрагивают такие темы, на которые шутить страшно.

Родригез отмечает, что даже черный юмор и пошлые шутки могут звучать и восприниматься от разных людей по-разному. Например, шутки Гудкова, даже если они, что называется, на грани, публика не станет воспринимать с отвращением. Потому что аудитория знает его вкус, чувство юмора, опыт работы. И совсем другая история будет, если подобным образом будет шутить какой-нибудь идиот, который шутить по-другому просто не умеет, пишет кр.ru.

При этом звезда обращает внимание на то, что сейчас в интернет приходит все большее число выходцев с ТНТ, которые делают смелый, злободневный и острый контент.

«Но есть и другая сторона медали. Меня ужасно расстраивает количество и качество популярного сейчас в интернете контента, который негативно влияет на подрастающее поколение. Глупые шутки, косноязычные персонажи быстрее способны захватить умы маленьких детей, оказавшихся у экранов компьютера. Это пугает», — признается Тимур Родригез.

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интернеткомедийное шоумузыкантТимур Родригез

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«Это пугает»: Родригез порассуждал о качестве популярных интернет-шоу
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