Самбурская поделилась снимком с мужчиной, целующим ей ногу

Анастасия Самбурская, которая некоторое время назад со скандалом ушла из своего родного театра, и теперь работает в свободном плавании, продолжает гастрольный тур по российским городам со спектаклем «Охота на мужчин». Накануне звезда отыграла постановку в Анапе, а уже 25 августа покажет спектакль в Сочи.

больше по теме Самбурская предстала в образе блондинки перед дебютом в спектакле Актриса заявила, что очень нервничает в связи с участием в новой постановке.

Об этом Настасья рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. Однако, снимок, которым она сопроводила анонс, привлек куда больше внимания поклонников артистки и вызвал зависть среди женской интернет-аудитории.

Дело в том, что на фотографии Самбурской, облаченной в модную тунику, целует ногу мужчина. Он буквально припал к актрисе, что и отметили подписчики в комментариях, называя снимок «жарким» и «горчим».

«Боже мой, мужики уже ноги целуют. Настасья помилуй уже», — пишет фанатка.

«Настасья, Вы потрясающая. От такой красоты уже в ноги падают», — отмечает комментатор.