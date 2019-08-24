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Самбурская поделилась снимком с мужчиной, целующим ей ногу

Поклонники назвали фотографию «горячей».

Самбурская поделилась снимком с мужчиной, целующим ей ногу
Настасья Самбурская. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Анастасия Самбурская, которая некоторое время назад со скандалом ушла из своего родного театра, и теперь работает в свободном плавании, продолжает гастрольный тур по российским городам со спектаклем «Охота на мужчин». Накануне звезда отыграла постановку в Анапе, а уже 25 августа покажет спектакль в Сочи.

Об этом Настасья рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. Однако, снимок, которым она сопроводила анонс, привлек куда больше внимания поклонников артистки и вызвал зависть среди женской интернет-аудитории.

Дело в том, что на фотографии Самбурской, облаченной в модную тунику, целует ногу мужчина. Он буквально припал к актрисе, что и отметили подписчики в комментариях, называя снимок «жарким» и «горчим».

«Боже мой, мужики уже ноги целуют. Настасья помилуй уже», — пишет фанатка.

«Настасья, Вы потрясающая. От такой красоты уже в ноги падают», — отмечает комментатор.

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Самбурская поделилась снимком с мужчиной, целующим ей ногу
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