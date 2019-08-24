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Садальский показал архивный снимок Караченцова с женой в церкви

Подписчики в Instagram поблагодарили актера за его блог.

Садальский показал архивный снимок Караченцова с женой в церкви
Станислав Садальский. Фото: @stassadal

Станислав Садальский продолжает вспоминать и рассказывать об ушедших из жизни известных актерах. На этот раз он напомнил своим поклонникам и подписчикам в социальной сети Instgaram о Николае Караченцове.

На опубликованной Станиславом фотографии уже сильно больной актер сидит в месте со своей женой Людмилой Поргиной и батюшкой в церкви. Вместо подписи или рассказа о звезде советского и российского кино, Садальский поделился стихотворением Булата Окуджавы, которое было использовано в одном из спектаклей.

В комментариях подписчики вспоминали и самого Николая Караченкова, его талант и работы, и отдавали должное силе духа, характеру и мужеству супруги актера, которая до последней секунды боролась за жизнь мужа. И, конечно, немало слов благодарности было написано и а адрес самого Станислава Садальского.

«Станислав Юрьевич, спасибо за ваш блог! Вдохновения Вам ! Мы вас любим!», — пишет одна из подписчиц.

Напомним, Николай Караченцов умер 26 октября. Ко всем серзным заболеваниям после аварии, в последние годы артист боролся с раком легкого. По словам вдовы звезды, перед смертью муж попросил ее не горевать о нем, а на поминках обязательно выпить за него шампанского.

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актерЛюдмила ПоргинаНиколай Караченцоврак легкихСтанислав Садальский

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Садальский показал архивный снимок Караченцова с женой в церкви
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