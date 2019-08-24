НОВОСТИ

Разин призвал Крутого и Киселева не подставлять российских звезд

Продюсер одним из первых откликнулся на разразившийся в отечественном шоу-бизнесе скандал.

Разин призвал Крутого и Киселева не подставлять российских звезд
АНДРЕЙ РАЗИН. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Одним из первых, кто из профессионального музыкального круга откликнулся на заявление композитора и продюсера Игоря Крутого, обвинившего владельца «Русского радио» Владимира Киселева, в том, что семья «захватила» эфир радиостанции, стал Андрей Разин.

В своем Instagram он пишет, что ссора двух музыкальных гигантов — большая ошибка и недоразумение. Поскольку, таким образом, «подставляются» российские артисты, которые будут вынуждены занимать одну из противоборствующих сторон. А вот это обернется для отечественной музыки катастрофой.

Самих же российских звезд продюсер призвал не поддаваться на провокации и торопиться становиться в этом конфликте на одну из противоборствующих сторон. Разин отмечает, что все противоречия не должны выноситься на публичное обсуждение с вовлечением в войну медийные ресурсы, стоящие за Крутым и Киселевым. Все это, уверенно заявляет продюсер, выглядит не очень хорошо.

Андрей призывает коллег помириться, не вовлекать всю страну в свои разборки, не выносить сор из избы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Русское радио"Андрей РазинВладимир Киселевзвездный скандалИгорь Крутой

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Разин призвал Крутого и Киселева не подставлять российских звезд
Интересно?
Поделись с друзьями: