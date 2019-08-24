Разин призвал Крутого и Киселева не подставлять российских звезд

Одним из первых, кто из профессионального музыкального круга откликнулся на заявление композитора и продюсера Игоря Крутого, обвинившего владельца «Русского радио» Владимира Киселева, в том, что семья «захватила» эфир радиостанции, стал Андрей Разин.

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В своем Instagram он пишет, что ссора двух музыкальных гигантов — большая ошибка и недоразумение. Поскольку, таким образом, «подставляются» российские артисты, которые будут вынуждены занимать одну из противоборствующих сторон. А вот это обернется для отечественной музыки катастрофой.

Самих же российских звезд продюсер призвал не поддаваться на провокации и торопиться становиться в этом конфликте на одну из противоборствующих сторон. Разин отмечает, что все противоречия не должны выноситься на публичное обсуждение с вовлечением в войну медийные ресурсы, стоящие за Крутым и Киселевым. Все это, уверенно заявляет продюсер, выглядит не очень хорошо.

Андрей призывает коллег помириться, не вовлекать всю страну в свои разборки, не выносить сор из избы.