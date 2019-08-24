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Крутой заявил, что семья Киселева «захватила» «Русское радио»

Композитор рассказал, почему в России молодым артистам трудно добиться успеха.

Крутой заявил, что семья Киселева «захватила» «Русское радио»
ИГОРЬ КРУТОЙ /GLOBALLOOKPRESS.COM

Накануне открытия в Сочи «Новой волны» — детища Игоря Крутого, издание «Аргументы и факты» опубликовало интервью с композитором, в котором он откровенно высказался о редакционной политике Владимира Киселева, владельца «Русского радио». Речь об этом зашла после вопроса о том, почему молодых исполнителей нет в эфирах центральных, федеральных телеканалов.

Игорь Крутой отметил, что будущим звездам попасть в ротацию станции крайне трудно. Радиостанция крутит несколько молодых исполнителей и все они почти родственники Киселева, формирующего политику станции.

А между тем, подчеркивает продюсер, «Русское радио» до сих пор оказывает влияние на то, появится в российском шоу-бизнесе новое имя или нет. Однако, подчеркивает композитор, это не всем помогает. Например, семье Киселева — ее представители не смогли стать популярными, хотя их композиции крутятся очень часто.

По словам композитора, не его одного тревожит эта глобальная, выходящая за рамки внутрицеховых разборок, тема. И говорить об это необходимо, чтобы интересы начинающих певцов были защищены. Игорь Крутой подчеркивает, что говоря об этом, он понимает все риски, ведь Киселев может устроить на него травлю в СМИ. Но он готов к этому, поскольку уверен в своей правоте.

При этом издание Super напоминает, что в семью Владимира Киселева входят певец ЮрКисс, певица и телеведущая Елена Север и певец ВладиМир.

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Тэги:

"Русское радио"Владимир КиселевИгорь Крутойкомпозитормолодые певцы

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Крутой заявил, что семья Киселева «захватила» «Русское радио»
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