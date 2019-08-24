Крутой заявил, что семья Киселева «захватила» «Русское радио»

Накануне открытия в Сочи «Новой волны» — детища Игоря Крутого, издание «Аргументы и факты» опубликовало интервью с композитором, в котором он откровенно высказался о редакционной политике Владимира Киселева, владельца «Русского радио». Речь об этом зашла после вопроса о том, почему молодых исполнителей нет в эфирах центральных, федеральных телеканалов.

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Игорь Крутой отметил, что будущим звездам попасть в ротацию станции крайне трудно. Радиостанция крутит несколько молодых исполнителей и все они почти родственники Киселева, формирующего политику станции.

А между тем, подчеркивает продюсер, «Русское радио» до сих пор оказывает влияние на то, появится в российском шоу-бизнесе новое имя или нет. Однако, подчеркивает композитор, это не всем помогает. Например, семье Киселева — ее представители не смогли стать популярными, хотя их композиции крутятся очень часто.

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По словам композитора, не его одного тревожит эта глобальная, выходящая за рамки внутрицеховых разборок, тема. И говорить об это необходимо, чтобы интересы начинающих певцов были защищены. Игорь Крутой подчеркивает, что говоря об этом, он понимает все риски, ведь Киселев может устроить на него травлю в СМИ. Но он готов к этому, поскольку уверен в своей правоте.

При этом издание Super напоминает, что в семью Владимира Киселева входят певец ЮрКисс, певица и телеведущая Елена Север и певец ВладиМир.