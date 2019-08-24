Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи

В апреле этого года звезды участвовали в открытии ювелирного салона в Ереване.

Слухи о биопсии, которую перенесла актриса Анастасия Заворотнюк, главным образом основывались на том, что на шее звезды внимательные журналисты разглядели шрам от пореза. Он, как сообщалось, появился еще в апреле этого года. Тогда же «прекрасная няня» в последний раз появлялась на публике.

Было это в Ереване, на открытии ювелирного салона, в котором принимали участие Анастасия и Анфиса Чехова. По словам телеведущей, она не заметила никакого пореза у Заворотнюк. Впрочем, признается Анфиса, она могла и не заметить шрама из-за невнимательности, но выглядела Анастасия отлично, пишет кр.ru.

Жалоб на здоровье со стороны артистки Чехова не слышала, разве что на армянскую еду жаловались обе – объелись и пообещали, что больше так делать не будут.

«Я бы очень хотела, чтобы все это оказалось выдумкой и ерундой. Мы тогда с ней много говорили, но таких тем не затрагивали», — подчеркнула Анфиса.

Зато радостями материнства актриса с ведущей делилась и была, по словам Чеховой, счастлива.

Напомним, накануне появились слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдает от онкологического заболевания и потому отменяет спектакли. Представители Заворотнюк опровергают эти сообщения. Но в скором времени все должно проясниться, Анастасия ведет переговоры с одним из федеральных каналов о большом откровенном интервью, в котором должна рассказать все о своем здоровье лично.