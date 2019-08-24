НОВОСТИ

Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи

В апреле этого года звезды участвовали в открытии ювелирного салона в Ереване.

Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи
Анфиса Чехова. Фото: INSTAGRAM.COM/ACHEKHOVA/

Слухи о биопсии, которую перенесла актриса Анастасия Заворотнюк, главным образом основывались на том, что на шее звезды внимательные журналисты разглядели шрам от пореза. Он, как сообщалось, появился еще в апреле этого года. Тогда же «прекрасная няня» в последний раз появлялась на публике.

Было это в Ереване, на открытии ювелирного салона, в котором принимали участие Анастасия и Анфиса Чехова. По словам телеведущей, она не заметила никакого пореза у Заворотнюк. Впрочем, признается Анфиса, она могла и не заметить шрама из-за невнимательности, но выглядела Анастасия отлично, пишет кр.ru.

Жалоб на здоровье со стороны артистки Чехова не слышала, разве что на армянскую еду жаловались обе – объелись и пообещали, что больше так делать не будут.

«Я бы очень хотела, чтобы все это оказалось выдумкой и ерундой. Мы тогда с ней много говорили, но таких тем не затрагивали», — подчеркнула Анфиса.

Зато радостями материнства актриса с ведущей делилась и была, по словам Чеховой, счастлива.

Напомним, накануне появились слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдает от онкологического заболевания и потому отменяет спектакли. Представители Заворотнюк опровергают эти сообщения. Но в скором времени все должно проясниться, Анастасия ведет переговоры с одним из федеральных каналов о большом откровенном интервью, в котором должна рассказать все о своем здоровье лично.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнфиса Чеховаонкологическое заболеваниерак

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи
Интересно?
Поделись с друзьями: