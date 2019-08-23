Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить…» Михаил Ведышев

22 августа в Москве умер режиссер, почетный кинематографист России Михаил Ведышев. Мужчине было всего 64 года. Как сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ, прощание с Михаилом Васильевичем состоится 26 августа в траурном зале больницы № 1 на Волоколамском шоссе, 63.

О Ведыщеве известно, что он окончил режиссёрский факультет ВГИКа, и первые же его работы стали получать гран-при на студенческих фестивалях. Самым известным его фильмом стала картина «Кому на Руси жить…», снятая в 1989 году с Алексеем Булдаковым в главной роли. Кроме работы в театре и кино Ведышев написал книгу «Виксаныч». Она включает в себя истории, рассказанные режиссером Виктором Давыдовым, полные трагизма и юмора, непростых судеб, а главное — удивительный образ рассказчика.