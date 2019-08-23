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Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети

Отрывок из программы 2018 года «Удивительные люди» использовали как промо к новому сезону шоу.

Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети
Кадр из программы «Удивительные люди» (2018)

Вскоре на «России 1» стартует новый сезон шоу «Удивительные люди». Чтобы подогреть интерес к будущим выпускам, представители канала в официальной аккаунте опубликовали отрывок из программы еще 2018 года. Героем сюжета стал шпиц-гипнотезерша по кличке Принцесса, одним взглядом уложившая спать 15 гостей в студии.

И в прошлом году, и сейчас пользователи отнеслись к этому ролику крайне скептически, посчитав, что сюжет был исключительно постановочным. После повторной публикации видео «завоевало» Twitter, его пользователи впервые обратили внимание на удивительную собаку. Некоторые даже сравнили ее с Анатолием Кашпировским.

Шпиц-гипнотизер. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1dzNCYhKg6/

Кстати, Принцесса стала знаменитостью задолго до эфира на российском канале. Она и ее хозяйка (родом из Великобритании) Кристина Леннон прославились еще в 2014 году. Девушка сама практикует гипноз. По ее словам, у всех животных есть такая способность. Ее нужно только развить.

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«Россия 1»смешное видеособакиУдивительные люди

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Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети
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