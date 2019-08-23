Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети

Вскоре на «России 1» стартует новый сезон шоу «Удивительные люди». Чтобы подогреть интерес к будущим выпускам, представители канала в официальной аккаунте опубликовали отрывок из программы еще 2018 года. Героем сюжета стал шпиц-гипнотезерша по кличке Принцесса, одним взглядом уложившая спать 15 гостей в студии.

И в прошлом году, и сейчас пользователи отнеслись к этому ролику крайне скептически, посчитав, что сюжет был исключительно постановочным. После повторной публикации видео «завоевало» Twitter, его пользователи впервые обратили внимание на удивительную собаку. Некоторые даже сравнили ее с Анатолием Кашпировским.

Кстати, Принцесса стала знаменитостью задолго до эфира на российском канале. Она и ее хозяйка (родом из Великобритании) Кристина Леннон прославились еще в 2014 году. Девушка сама практикует гипноз. По ее словам, у всех животных есть такая способность. Ее нужно только развить.