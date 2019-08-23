Петров отправился со своей новой девушкой в романтическую поездку

Александр Петров не любит афишировать личную жизнь, а уж тем более говорить на публике о чувствах. Долгое время его официальной спутницей оставалась актриса Ирина Старшенбаум, пока тот не вывел в свет новую возлюбленную — Стасю Милославскую.

Актер поддержал возлюбленную на премьере ее нового фильма «Бык», а после восхитился актерской игрой.

Однако, как выяснилось, до этого влюбленные уже успели вместе съездить в Италию. Сначала Александр опубликовал фотографию живописного заката, а после на этом же фоне отметилась и Стася. Не осталось сомнений, что Петров преподнес девушке романтический сюрприз.

К слову, поклонники предполагают, что чувства между артистами могли зародиться во время съемок сериала «Стрельцы» об известном футболисте. В фильме Александр и Стася сыграли мужа и жену.

Вот искра и вспыхнула следом уже в реальной жизни. На момент знакомства оба были несвободны, а потому долгое время скрывали свой роман.